Expert protonentherapie ontvangt Koninklijke onderscheiding

Hans Langendijk, hoogleraar Radiotherapie en hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMCG, kreeg op 20 maart 2019 een koninklijke onderscheiding. Deze bijzondere onderscheiding ontving hij uit handen van burgermeester Klaas Smid van de gemeente Noorderveld tijdens ‘ESTRO Course Proton Therapy’, een prestigieuze jaarlijkse cursus voor experts op het gebied van protonentherapie. Langendijk is hiermee benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Al vele jaren zet Langendijk zich in voor kankerpatiënten. Als radiotherapeut-oncoloog in de patiëntenzorg, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Als expert op het gebied van protonentherapie, zowel op nationaal als Europees niveau, startte hij in 2005 een onderzoek in het UMCG naar de haalbaarheid van protonentherapie in Groningen. Ook ontwikkelde hij met een ‘model based’-benadering een methode waarmee van te voren ingeschat kan worden welke patiënten in aanmerkingen komen voor deze behandeling. In januari 2018 is de eerste patiënt in Nederland behandeld met protonentherapie, in Groningen. Zonder de inspanningen van Langendijk is het nog maar de vraag of deze behandeling in Nederland zou zijn ingevoerd.

De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens ‘ESTRO Course Proton Therapy’, een prestigieuze jaarlijkse cursus voor experts op het gebied van protonentherapie die dit jaar voor het eerst in het UMCG plaatsvond. Klaas Smid, burgermeester van de gemeente Noordeveld, benoemde Langendijk hiermee tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Langendijk draagt al vele jaren bij aan het programma en verzorgde ook dit jaar verschillende presentaties en lectures.