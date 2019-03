Oogziekenhuis speurt met kunstmatige intelligentie naar glaucoom

Het Oogziekenhuis is als eerste in Europa gestart met het inzetten van kunstmatige intelligentie bij het opsporen van glaucoom. Er moeten meer dan honderdduizend oogfoto’s worden beoordeeld en ingevoerd en de computer moet met alle bevindingen worden getraind. Waarschijnlijk gaat het systeem over anderhalf jaar in gebruik.

Dat meldt het Oogziekenhuis op haar website. De kunstmatige intelligentie bestaat uit computerprogramma’s die een foto van de binnenkant van het oog volledig automatisch beoordelen op de aanwezigheid van de oogziekte glaucoom. Het is al bekend dat dit technisch mogelijk is, maar hiervoor moet het systeem eerst worden geleerd om de beelden te herkennen. Daarvoor worden honderdduizend anonieme oogfoto’s gemaakt en tienduizend van mensen met glaucoom. Elk beeld wordt door een glaucoomspecialist en optometrist beoordeeld en daarna opgeslagen.

Blindheid

De verwachting is dat na invoer van deze beelden plus de bevindingen, de computer voldoende heeft geleerd om aan de hand van de foto te kunnen bepalen of iemand glaucoom heeft of niet. Dat maakt een snelle en goedkope diagnose wereldwijd mogelijk, waardoor een behandeling in vroeg stadium mogelijk is en blindheid kan worden voorkomen.