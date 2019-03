Abrona kiest voor kleurrijke nieuwe huisstijl

Abrona heeft een nieuwe huisstijl. Met een eigentijdse stijl wil de aanbieder van gehandicaptenzorg beter zichtbaar en herkenbaar zijn; kleurrijk, met eigenheid en tegelijk een eenheid.

De nieuwe huisstijl is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers, cliënten en familie. Het resultaat laat nog beter zien waar Abrona voor gaat en staat, aldus de aanbieder van gehandicaptenzorg in Utrecht. De kleurrijke elementen in het logo symboliseren de eigenheid van het individu en de diversiteit van cliënten en medewerkers. Samen vormen ze een eenheid. De vorm - een zeshoek - komt vaak voor in de natuur, omdat hij efficiënt en stevig is.

Een mooie metafoor voor de veilige plek die Abrona wil zijn., stelt bestuurder Jan Duenk: “Medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers, samen vormen wij Abrona. Het nieuwe logo laat dit goed zien. We zijn allemaal verschillend maar vormen samen een geheel.”