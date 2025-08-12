Jostiband gaat op tournee naar Curaçao

Met het project ‘Curaçao meets Jostiband’ wil het orkest laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking vaak veel meer kunnen dan men denkt en dat muziek maken vooral draait om plezier, verbondenheid en mogelijkheden. De orkestleden zijn van vrijdag 3 tot en met 12 oktober 2025 op Curaçao .

Jostiband

In Nederland is de Jostiband, onderdeel van Ipse de Bruggen, al jarenlang het bewijs dat muziek een krachtig middel is om talenten van mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar te maken, persoonlijke groei te stimuleren en grenzen te verleggen. De Jostiband werkt met een speciaal ontwikkeld notenschrift waarin naast noten ook kleuren centraal staan. Dit maakt het musiceren laagdrempelig.

Pretletters

Curaçao

Door verschillende fondsen, onder andere Corendon en Rotary Club Curaçao, en de inzet van vele organisaties kunnen de leden van de Jostiband hun positieve ervaringen delen. Tijdens het bezoek gaan vijftig orkestleden en begeleiders een reeks activiteiten organiseren voor jong en oud, en voor mensen met en zonder beperking. Lyan Verburg, orkestleider Jostiband: “De Jostiband is meerdere keren gevraagd of zij iets kunnen betekenen voor Curaçao. Met dit project kunnen we laten zien dat plezier, talent en mogelijkheden universeel zijn en dat inclusie niet alleen belangrijk, maar ook prachtig is om te zien en te horen.”