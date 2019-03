Al meer dan duizend ebola-gevallen in Congo

Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is de duizend gepasseerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag gezegd.

Met inmiddels 629 overleden patiënten is het de op een na dodelijkste uitbraak van de gevreesde infectieziekte wereldwijd. Bij de epidemie in West-Afrika enkele jaren geleden, in onder meer Sierra Leone en Liberia, waren duizenden doden te betreuren.

Wantrouwen

Nieuwe medische technologieën, waaronder vaccinatie, experimentele behandelmethodes en mobiele units voor de verzorging van slachtoffers, zijn succesvol gebleken om verspreiding van het gevaarlijke virus tegen te gaan. Wantrouwen van de bevolking en de groeiende onveiligheid in het noordoosten van Congo bemoeilijken het voorkomen van meer besmettingsgevallen.

Sinds vorige maand zijn vijf ebola-centra aangevallen, onder meer door gewapende opstandelingen. Het geweld heeft de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen doen besluiten haar activiteiten in de zwaarst getroffen streek op te schorten. (ANP/RTR)