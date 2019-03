Defensiearts erkent fout in zaak klokkenluider

In het medisch dossier van voormalig luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen heeft jarenlang ten onrechte gestaan dat hij kampt met een psychiatrische stoornis.

De toenmalige vliegerarts van vliegbasis Eindhoven noteerde een psychiatrische stoornis in het dossier terwijl er geen formele diagnose was geweest. En nadat de piloot wel op spreekuur was geweest en de arts alleen spanningen door een hoogopgelopen arbeidsconflict vaststelde, paste hij het medisch dossier niet aan.



De vliegerarts heeft dat maandag toegegeven in een tuchtzaak die de piloot tegen hem heeft aangespannen. De arts benadrukte dat het geen bewuste vervalsing was zoals Van Wulfen denkt.



Van Wulfen is erkend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven, waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules. Hij kreeg gelijk en werd in 2015 gerehabiliteerd. (ANP)