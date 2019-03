OM eist boete van 25.000 euro tegen GGzE na dood patiënt

De officier van justitie eist een boete van 25.000 euro tegen GGzE vanwege het overlijden van een patiënte in mei 2013. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De strafeis tegen een zorgaanbieder is bijzonder, maar de officier van justitie zegt hier volgens het ED een signaal mee te willen afgeven dat “medische instellingen een grote verantwoordelijkheid voor hun patiënten dragen”.

Verwijt

Volgens de officier heeft de Eindhovense zorginstelling schuld aan het overlijden van de 29-jarige vrouw, vindt officier Geerte Burgers. De patiënte overleed aan een ontsteking van de hartspier, die samenhing met de toediening van een medicijn voor schizofrenie waar ze mee kampte. De officier van justitie verwijt de GGzE dat medewerkers de ontsteking niet hebben onderkend en signalen van familieleden hebben genegeerd. Voor haar overlijden gaf ze vaak over en had ze diarree. Medewerkers van de GGzE dachten in eerste instantie aan een buikgriep.

Personeelstekort

De officier meent tevens dat er te weinig personeel was om goede zorg te leveren en dat het personeel slecht communiceerde over de toestand van de vrouw. Personeelsleden van de GGzE gaven volgens de officier aan dat de werkdruk op de afdeling waar de vrouw verbleef te hoog was. Mede daardoor werd de patiënte onvoldoende gecontroleerd. Ook kreeg een arts die een opleiding tot specialist volgde, te veel verantwoordelijkheid en was het medisch dossier van de patiënte niet op orde.

Afstemming

De ouders en twee zussen van de overleden vrouw haalden voor de rechtbank in Den Bosch fel uit naar de GGzE. De laatste dagen van haar leven bracht de vrouw door in sterk vervuilde toestand op haar kamer. In een toelichting gaf bestuursvoorzitter Joep Verbugt aan dat onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen medische fouten zijn gemaakt en dat de bezetting van de afdeling waar de vrouw verbleef, op orde was. Wel gaf hij toe dat in het contact met de ouders “de afstemming op onderdelen beter had gekund”. De advocaat van de GGzE komt op 28 februari aan het woord.