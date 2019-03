CZ wil wachtlijsten verkorten met online zorg

Zorgverzekeraar CZ wil de lange wachtlijsten aanpakken door digitale zorg als mogelijkheid aan te bieden. Momenteel staan er onnodig veel CZ verzekerden op de wachtlijst terwijl snellere, digitale zorg wel beschikbaar, aldus de zorgverzekeraar.

Met deze stap worden niet alleen de wachtlijsten verkort, ook wil CZ dat verzekerden voortaan altijd bij aanmelding de keuze krijgen om een online behandeling te starten. De verzekeraar is momenteel koploper op dit gebied, maar de bedoeling is dat alle GGZ-aanbieders dit gaan doen.

Personeelschaarste

Rens van Oosterhout, manager GGZ bij CZ, benadrukt dat er haast bij is: “Digitale zorg is de belangrijkste manier om de toegankelijkheid te vergroten gezien de schaarste aan personeel”, aldus Van Oosterhout. “Als aanbieders kijken welke mensen ook digitaal geholpen kunnen worden, kunnen niet alleen díe mensen sneller terecht maar ook biedt dat sneller plek voor de mensen die alleen face-to-face geholpen kunnen worden. We zien dat het kan. Een aantal GGZ-aanbieders maakt nu al vaart in het aanbieden van digitale zorg.”

Blended zorg als uitgangspunt

Van Oosterhout benadrukt dat digitale zorg zowel in de generalistische basis GGZ als gespecialiseerde GGZ kan worden ingezet. Mensen die kampen met angst of depressie wachten nu langer dan nodig, want online zorg is beschikbaar. Blended zorg moet volgens hem hierbij het uitgangspunt zijn, waarbij gedacht kan worden aan opdrachten en coaching, beeldbellen, en chatten met de zorgverleners.

In gesprek met huisartsen

CZ wil niet alleen GGZ-aanbieders stimuleren om digitale zorg in te zetten, maar ook huisartsen erbij betrekken. De komende tijd zal de verzekeraar daarom met huisartsen in gesprek gaan en hen attenderen op de mogelijkheden van online zorg. Daarnaast kunnen CZ verzekeren vanaf 2020 advies krijgen over online zorg via het CZ Zorgteam.