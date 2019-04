Woningen voor mensen met dementie in raadhuis Zijpe

Stichting Beleven in Leven heeft het oude raadhuis van de gemeente Zijpe in Schagerbrug verkocht aan investeerder Ron Smit. Die gaat er een Max Plazierhuis, voor mensen met dementie, realiseren en het pand weer verhuren aan Beleven in Leven.

Dat meldt SchagenFM op 30 maart. Op de begane grond komen 38 kamers met elk een eigen badkamer voor cliënten met een ZZP5-indicatie, op de eerste etage komen zes verblijven voor crisisopvang, plus op de tweede etage een ruimte voor de zorg aan drie jongdementerende mensen.



Om het Max Plazierhuis te realiseren roept de stichting Beleven in Leven een draagkrachtfonds en een crowdfundingactie in het leven. Het draagkrachtfonds is bedoeld voor mensen die het verblijf niet kunnen betalen. De crowdfundingactie is voor de inrichting van het pand.