IVM versterkt directie

Huisarts en epidemioloog Yolande Waterreus wordt met ingang van 1 juni 2019 de nieuwe adjunct directeur van Instituut Verantwoord Medicijngebruik(IVM).

Waterreus heeft ruime ervaring als leidinggevende op het snijvlak gezondheid en bestuur. Zo heeft ze binnen het College voor Zorgverzekeringen (voorganger van het Zorginstituut Nederland) het dossier farmacie beheert en was ze manager bij DBC Onderhoud. Sinds 2015 is ze programmamanager innovatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Innovatie

“Met Yolande Waterreus als adjunct directeur heeft IVM er het volste vertrouwen in dat de organisatie haar leidende rol blijft spelen in de advisering rond doelmatige farmaceutische zorg”, zegt IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel. Met name haar ervaringen bij NZa, het bijdragen aan het versneld beschikbaar komen van innovatie op de werkvloer, zijn in de functie van adjunct directeur een waardevolle aanvulling, zo verwacht het IVM. “Samen met haar hopen wij een volgende belangrijke stap te kunnen zetten om goed, veilig en betaalbaar medicijngebruik te stimuleren in Nederland”, aldus Coolen van Brakel. “Yolande heeft de kennis, ervaring en netwerken om de komende jaren IVM succesvol en innovatief te leiden.”

Het IVM profileert zichzelf als dé onafhankelijke instantie die zorgverleners ondersteunt in doelmatige farmaceutische zorg.