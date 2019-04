Nieuwe lichting Griekse stagiairs aan de slag bij Pleyade

Zorgaanbieder Pleyade verwelkomt dit jaar voor de tweede keer een groep Griekse verpleegkundestudenten als stagiairs. Bijna de gehele eerste lichting uit de succesvolle pilot in 2018 komt vanaf half april als nieuwe medewerker in dienst.

Vorig jaar bood Pleyade een eerste groep Griekse studenten de mogelijkheid om een half jaar stage te lopen. Ook werden er een aantal gediplomeerde verpleegkundigen uit Griekenland ingezet voor vakantiewerk. Een succesvolle evaluatie en enthousiaste reacties van cliënten, medewerkers en Griekse verpleegkundigen boden voldoende aanleiding het project dit jaar voort te zetten. Er gaan 16 nieuwe Griekse studenten aan de slag op diverse locaties. En in de vakantieperiode volgt wederom Griekse versterking.

Kweekvijver nieuw personeel

De verpleegkundestudenten hebben naast hun opleiding in Griekenland een intensieve voorbereiding gehad op hun stage in Nederland, waaronder taallessen. Bij gedeeld enthousiasme na de stage, biedt Pleyade de studenten een baan aan. Deze nieuwe proef van werving blijkt een mooie kweekvijver voor nieuw personeel, aldus Pleyade. Bijna alle studenten van 2018 komen deze maand als nieuwe medewerker in dienst. Eerst als verzorgende om later de mogelijkheid te krijgen door te groeien naar verpleegkundige.

Afgelopen zomer liep de Volkskrant journaliste Maaike Vos voor een reportage mee met de Griekse verpleegkundigen, zie hier.