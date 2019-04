Veiling operatiekamers Slotervaart brengt vier ton op

De veiling van de inventaris van de operatiekamers in het failliete MC Slotervaart heeft meer dan vier ton opgebracht. Er werd meer dan dertienduizend keer geboden via de online veiling, vanuit 23 verschillende landen.

Dat melden de curatoren op 2 april. Er waren meer dan zeshonderd kavels. In totaal waren er 329 verschillende bieders van over de hele wereld. De totale opbrengst van de apparatuur en overige inventaris bedroeg 404.373 euro. "Deze hele specialistische inventaris blijkt voor veel zorginstellingen bijzonder interessant. Vanuit India tot Zwitserland en van Curaçao tot Nederland is er geboden en zijn de kavels verkocht", zegt curator Marlous de Groot.



Na de operatiekamers is nu de inventaris van de poliklinieken in de veiling gedaan. Die bestaat onder andere uit verschillende soorten behandeltafels, tandartsstoelen, verschillende soorten microscopen, endoscopie en ultrasound apparatuur. De veiling van de poliklinieken sluit op 17 april. Daarna komt de inventaris van de IC en dagverpleging aan de beurt. Die online veiling start volgende week