'Derde van tandartsen voldoet niet aan offerteplicht'

Een derde van de tandartsen verstrekt geen offerte bij een behandeling duurder dan 250 euro, terwijl dat wel verplicht is. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder ruim 13 duizend consumenten.

Van de Nederlandse Zorgautoriteit moeten tandartsen vooraf een prijsopgave geven bij behandelingen die duurder zijn dan 250 euro. Zo ziet de consument welk deel wordt vergoed en wat hij zelf moet betalen. Ruim 3300 panelleden ondergingen zo’n behandeling, maar bij slechts de helft kwam de tandarts uit zichzelf met een offerte. Elf procent kreeg pas een berekening nadat ze daar zelf om hadden gevraagd en 36 procent kreeg nooit vooraf een prijsopgave.



Over de kwaliteit van de mondzorg zijn de ondervraagden tevreden: de tandarts krijgt gemiddeld een 8,3, de mondhygiënist een 8. Wel vindt 70 procent van de deelnemers het vijfminutentarief (12,85 euro per vijf minuten) van de mondhygiënist voor een gewone gebitsreiniging ‘veel te hoog’ of ‘aan de hoge kant’.