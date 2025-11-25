Skipr

Mensen met minder inkomen of opleiding hebben een slechter gebit

,

Mensen uit lagere inkomensgroepen en met een lager opleidingsniveau hebben een slechter gebit, meldt het RIVM in de Monitor Mondgezondheid. Mensen uit deze groepen poetsen minder regelmatig hun tanden en maken minder gebruik van mondzorg.

Sinds 2023 verzamelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks informatie over de mondgezondheid en het gebit van Nederlanders. Dinsdag publiceert het instituut de resultaten van 2024.

Mondhygiëne

Mensen met een lager inkomen of met basisschool, vmbo of een mbo1-opleiding als hoogste opleidingsniveau poetsten vorig jaar minder vaak minstens twee keer per dag hun tanden dan mensen uit hogere inkomensgroepen of met een hbo- of academische opleiding. Ook gingen ze minder vaak naar een tandarts of mondhygiënist. Ze ervoeren minder vaak een goede mondgezondheid, hadden minder vaak twintig of meer echte tanden en kiezen en hadden vaker een kunstgebit.

Gezondheidsverschillen

Geld speelt een belangrijke rol in de verschillen tussen de groepen, benadrukt het RIVM, zoals de kosten van de tandarts en mondhygiënist. Ook beïnvloedt inkomen de toegang tot goede voeding, een gezonde leefomgeving en de hoeveelheid stress. Ongelijkheden als deze stapelen zich op, ziet het instituut. Achterstanden aan het begin van het leven kunnen later leiden tot een slechtere mondgezondheid.

Preventie

Het RIVM ziet dat veel beleid gericht is op individuele behandelingen. Meer aandacht voor preventie zou beter zijn. Zo verwijst het instituut naar een programma op het consultatiebureau, waar tijdens afspraken al aandacht wordt besteed aan mondzorg en voedingsadviezen. “Zo kan de basis worden gelegd voor een betere mondgezondheid op latere leeftijd en kunnen ongelijkheden worden verminderd”, aldus het RIVM (ANP).

