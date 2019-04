Amstelring vervangt 1400 bedden

Amstelring gaat in haar 22 verpleeghuizen de oude bedden vervangen door moderne, elektrisch bedienbare bedden. In twee jaar tijd worden veertienhonderd bedden vervangen.

De contracten met leverancier Harting-Bank zijn op 2 april getekend, zo meldt Amstelring op haar website.

Bedden

De aankoop omvat vier soorten bedden. Een basis hooglaagbed, dat in twee uitvoeringen wordt geleverd: met doorlopende zijhekken en met deelbare zijhekken. De derde soort zijn ultra lage hooglaagbedden. Deze bedden zijn in de laagste stand maar tien centimeter hoog, waardoor zijhekken of beperkende maatregelen niet nodig zijn. Verder heeft Amstelring obesitas-bedden ingekocht. Bewoners van Amstelring kunnen trouwens ook hun eigen bed meenemen, als dat de zorgverlening niet in de weg staat.

Logistiek

Amstelring gaat nu eerst de logistiek van het vervangen testen. Dat gebeurt op drie verschillende locaties in Aalsmeer, Hoofdorp en Amsterdam. Met de resultaten hoopt de organisatie de logistieke processen te perfectioneren om de overlast voor bewoners te beperken.