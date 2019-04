Regionale ziekenhuizen nemen voortouw bij preventie

Onder het motto van ‘ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie’ gaan de regionale ziekenhuizen zich nadrukkelijker inzetten voor preventie en vroeg-signalering. Digitale hulpmiddelen vormen daarbij een belangrijk instrument. Dat is de kern van de nieuwe strategische koers van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Met deze strategie verleggen de SAZ ziekenhuizen het accent van medische behandeling naar bevordering van gezondheid. Deze koerswijziging is volgens de SAZ nodig vanwege de almaar stijgende en veranderende zorgvraag. Niet alleen vergrijst de bevolking, ook komen er telkens nieuwe behandelingen beschikbaar, terwijl personeelstekort oploopt en de rol van de patiënt bij zijn behandeling verandert. Dat vraagt om een fundamentele heroriëntatie, stelt de belangenvereniging van regionale ziekenhuizen.

Integrale zorg

Sleutelwoorden in de nieuwe SAZ-strategie zijn integrale zorg, samenwerking en netwerken. “SAZ-ziekenhuizen zijn verweven met en verankerd in de regio. Zij kennen de bewoners, de lokale en sociale structuren, werken nauw samen met de huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en andere regionale zorgverleners”, zegt SAZ-voorzitter Bert Kleinlugtenbeld. “Daarmee zijn ze bij uitstek in staat integrale zorg te bieden.”

Data

De 28 SAZ geven in het kader van de nieuwe strategie extra aandacht aan digitale hulpmiddelen. “Net als in veel sectoren wordt ook de zorg de komende jaren steeds meer gedreven door data en informatie”, stelt Kleinlugtenbeld. “We zijn ons als SAZ ziekenhuizen hiervan terdege bewust en kiezen er dan ook voor om het toepassen van data door de keten heen op te nemen als integraal onderdeel van onze strategie. We gaan gebruik maken van innovatieve (digitale) technologieën. Hierin hebben we door onze samenwerking binnen de SAZ al veel bereikt, bijvoorbeeld met de app BeterDichtbij. We gaan zorg op afstand meten. Met behulp van data kunnen we samen met de patiënt besluiten nemen over de behandeling die het beste past bij zijn of haar situatie.”