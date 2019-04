Nij Smellinghe start met beveiligd appen

Patiënten van de afdelingen Cardiologie en Dermatologie in ziekenhuis Nij Smellinghe kunnen met praktische én medische vragen voortaan direct terecht bij hun behandelaar via de beveiligde en gratis BeterDichtbij-app. Nij Smellinghe ziet de app als een extra service, die de bereikbaarheid van het ziekenhuis vergroot.

"Voor of na een ziekenhuisbezoek zitten patiënten vaak met allerlei vragen. Vaak wachten patiënten dan tot de volgende afspraak of stellen deze vragen telefonisch. Nu kan het gelijk via de mobiele telefoon of computer”, aldus bestuursvoorzitter Bert Kleinlugtenbeld van Nij Smellinghe. “Het gaat dan om praktische vragen zoals de openingstijden of parkeren. Maar ook medische vragen. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zich zorgen maakt over de genezing van een wond. Door het meesturen van een foto via de app kan een arts meekijken en advies geven. Dit kan eventueel een extra bezoek aan het ziekenhuis besparen. Patiënten kunnen snel, veilig en makkelijk vragen stellen via de BeterDichtbij app op een moment dat het hun past.”

BeterDichtbij is om niet-spoedeisende vragen te stellen aan het ziekenhuis of behandelaar. Het gebruik van BeterDichtbij is simpel, omdat het lijkt op WhatsApp. De appjes van patiënten komen via een beveiligd berichtenprogramma binnen op de desbetreffende polikliniek en worden altijd binnen drie werkdagen beantwoord.

Ervaring opdoen

Ziekenhuis Nij Smellinghe is het eerste Friese ziekenhuis dat BeterDichtbij inzet. In Nederland maken zestien ziekenhuizen en een groeiend aantal huisartsen gebruik van deze app. Ziekenhuis Nij Smellinghe start in april 2019 met de afdelingen Cardiologie en Dermatologie. Vanaf mei kunnen patiënten ook vragen stellen aan de afdeling Maag, Darm en Leverziekten (MDL). “We gebruiken de aankomende maanden om ervaring op te doen met BeterDichtbij om later dit jaar de app verder uit te rollen in ons ziekenhuis” aldus Kleinlugtenbeld.