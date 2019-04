Aantal dwangopnames 80-plussers neemt sterk toe

In vijf jaar is het aantal 80-plussers dat gedwongen wordt opgenomen met een kwart toegenomen. Daarmee stijgt het aantal dwangopnames binnen deze leeftijdsgroep het hardst. Dit blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij de Raad van de Rechtspraak.

De rechter legde het afgelopen jaar ruim 27.000 dwangopnames in een psychiatrische instelling of verpleeghuis op. Dat is een recordaantal ten opzichte van voorgaande jaren. Tweeduizend opnames betreft 80-plusser’s. Vijf jaar geleden waren dat er nog 1600.

Oorzaken

Het gaat hier vaak om dementerende ouderen die behandeling weigeren, aldus Nieuwsuur. Maar die volgens een arts een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Een rechter beslist in dergelijke gevallen of iemand daadwerkelijk gedwongen opgenomen mag worden.

Volgens Jan Broer, forensisch arts bij de GGD in Groningen zijn de voorname oorzaken dat ouderen een krimpend sociaal netwerk ervaren van familie en vrienden, overbelaste mantelzorgers en het wegvallen van verzorgingshuizen.

Al tien jaar sprake van een stijging

Hoewel het kabinet onvrijwillige opnames wilt beperken, is er al tien jaar sprake van een stijging. Een onvrijwillige opname is een laatste redmiddel bij mensen met een stoornis van wie gevreesd wordt dat ze zichzelf of anderen iets aandoen en die behandeling weigeren.