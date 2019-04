Blokhuis sluit partiële vaccinatieplicht niet uit

Staatssecretaris Blokhuis van VWS wil een vaccinatieplicht bij een verder dalende vaccinatiegraad niet uitsluiten. Hij denkt daarbij in eerste instantie aan een tijdelijke vaccinatieplicht voor zorgverleners.

Als onderdeel van zijn Actieplan Vaccinatie bezocht Blokhuis op maandag 8 april Neder-Betuwe, de gemeente met landelijk gezien de laagste vaccinatiegraad, waar hij in gesprek ging met tegenstanders van vaccineren.

Bijbelse argumenten

Blijkens berichtgeving in gereformeerde dagbladen als het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad probeerde Blokhuis zijn gehoor met bijbelse argumenten te overtuigen. Zo noemde hij vaccinatie een daad van naastenliefde en een door god gegeven instrument ter bevordering van de gezondheid.

Maar Blokhuis maakte ook duidelijk dat een verdere daling van vaccinatiegraad om andere middelen vraagt dan overtuigingskracht alleen. “Als blijft dalen en de volksgezondheid daardoor in gevaar komt, zal ik het gesprek over een vaccinatieplicht wel aangaan”, aldus Blokhuis. “Een en ander zou bijvoorbeeld kunnen uitdraaien op een tijdelijke plicht voor bijvoorbeeld het personeel in de zorg.”

Splijtzwam

Het vaccinatieprogramma vormt een splijtzwam binnen het kabinet. Coalitiepartijen VVD en D66 pleiten voor strengere maatregelen om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan, zoals een vaccinatieplicht en het weren van niet ingeënte kinderen op kinderdagverblijven. Blokhuis’ partij Christen Unie (CU) is tegen dwangmaatregelen, maar Blokhuis commentaar in Kesteren maakt duidelijk dat zijn begrip voor ouderen die hun kinderen weigeren in te enten niet oneindig is.