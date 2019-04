RIVM krijgt minder meldingen over bijwerkingen implantaten

Vorig jaar hebben minder mensen geklaagd over de gevolgen van de implantaten die ze hebben gekregen, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal gaat het om 162 mensen die een melding hebben gedaan bij een speciaal meldpunt, vergeleken met 264 in 2017. De klachten gaan niet alleen over borstprotheses, maar bijvoorbeeld ook over bekkenbodemmatjes, heupprotheses, pacemakers en koperspiraaltjes.

Een duidelijke verklaring voor de afname heeft het RIVM niet, behalve dat er veel publiciteit was voor de lancering van het meldpunt in juli 2017. De meeste meldingen (64 procent) gingen vorig jaar, net als in 2017, over gezondheidsklachten door een borstimplantaat. Vermoeidheid en gewrichtspijn worden het vaakst genoemd. Ook vinden mensen dat ze minder zelfstandig zijn geworden.

Borstimplantaten

In totaal kwamen er bij het meldpunt van het RIVM ruim achthonderd bijwerkingen van implantaten binnen. Net als in 2017 gaan de meeste meldingen over borstimplantaten. Dit komt volgens het RIVM voor een deel door de media-aandacht en onderzoeken die er zijn geweest rond gezondheidsklachten en borstimplantaten.

De jongste patiënt over wie een bijwerking binnenkwam, was 22 jaar. De oudste was 84, aldus het RIVM.