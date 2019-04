Nieuwe toezichthouders voor Insula Dei Huize Kohlmann

De raad van toezicht van woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem heeft twee nieuwe leden benoemd. Het betreft Annet Boekelman-Wilhelm en Robert Dekker.

Boekelman-Wilhelm (57) is bestuursvoorzitter van Stichting Volckaert in Dongen en heeft veel ervaring in bestuurlijke en directie functies in de ouderenzorg. Daarnaast is zij toezichthouder bij een zorginstelling. Binne de raad van toezicht van Insula Dei gaat ze zich de portefeuille kwaliteit en innovatie voeren.

Dekker (58) is directeur Centrale Service Organisatie bij het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Bascule in Amsterdam. Eerder vervulde hij directiefuncties in de ouderenzorg. In zijn nieuwe rol als toezichthouder krijgt Dekker de portefeuille financiën.

Met deze benoeming telt de raad van toezicht van Insula Dei zes leden. Fred Steenwinkel neemt komend jaar na acht jaar afscheid wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn.