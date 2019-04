Ommelander laat patiënten bewegen door kaarten

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een pilot gestart om patiënten meer te laten bewegen. Bij hun opname krijgt een patiënt een zogenaamde ‘bewegingskaart’, een gekleurde kaart met pictogrammen, die aangeeft wat hij of zij kan en mag. Verpleegkundigen zijn geschoold in het bepalen van het beweegniveau van de patiënt.

Dat meldt het Ommelander Ziekenhuis op 10 april. De pilot moet ervoor zorgen dat bij patiënten zo weinig mogelijk functieverlies optreedt als gevolg van hun opname in het ziekenhuis. Het gaat vooral om oudere patiënten. Na tien dagen bedrust kunnen gezonde ouderen tien tot vijftien procent van hun spiermassa verliezen.

Vitailiteitsproject

De multidisciplinaire pilot Bewegingsgerichte Zorg is opgezet vanuit de afdeling Fysiotherapie en is nu van start gegaan op één verpleegafdeling. Binnenkort volgt uitbreiding naar een tweede. De proef maakt deel uit van het ziekenhuis brede vitaliteitsproject binnen het ziekenhuis. Het Ommelander werkt met zes kleuren kaarten van groen voor degenen die goed ter been zijn tot rood voor mensen die volledig bedlegerig zijn en vier niveaus daartussen. Ze worden niet alleen bij ouderen gebruikt, maar bij elke patiënt die op de afdeling wordt opgenomen. Het dient vooral ook om te verduidelijken. Patiënten weten nu vaak niet wat ze wel en niet mogen qua bewegen en daardoor blijven ze inactief.



De pilot Bewegingsgerichte Zorg duurt drie maanden, waarna de ervaringen worden geëvalueerd. De bedoeling is om de extra aandacht voor beweging daarna verder uit te breiden binnen het hele ziekenhuis. Naast de beweegkaarten start het ziekenhuis ook met een ‘beweeguurtje’ voor patiënten, onder begeleiding van een fysiotherapeut, in de oefenruimte van de afdeling Fysiotherapie.