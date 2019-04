Kabinet onderzoekt wet patiëntgeheim

Patiënten moeten de baas worden over hun eigen medische gegevens, vinden artsen-, patiëntenorganisaties en politici. Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt de mogelijkheden van een in de wet vastgelegd 'patiëntgeheim'. Dat meldt het AD.

Nu steeds meer medische informatie van Nederlanders via allerlei zorgsystemen en health-apps wordt opgeslagen en techreuzen als Google en Apple hun blik ook op de zorg richten, moet er snel een wet komen die het ‘patiëntgeheim’ garandeert.

Haalbaar

Dat zeggen artsen, patiënten en politici in navolging van expert Theo Hooghiemstra, die de term onlangs lanceerde in zijn proefschrift. Minister Bruno Bruins (Zorg, VVD) onderzoekt of het patiëntgeheim haalbaar is. "Uit je patiëntendossier mogen bedrijven geen informatie halen, maar als je zelf met een fitness- of slaap-app allerlei informatie opslaat, geldt het medisch beroepsgeheim niet", zegt Hooghiemstra. "Daarom moet de overheid er voor zorgen dat je niet gedwongen kan worden om zulke informatie af te staan."



Bruins komt nog voor de zomer met een uitgewerkt oordeel over het patiëntgeheim, meldt zijn woordvoerder. In een eerder Kamerdebat liet de minister zich positief uit over het idee. (ANP)