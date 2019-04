Natuurpilot voor dementerenden wordt regulier

De pilot Zorgend Landschap, van Landschap Overijssel en Carintreggeland, wordt omgezet naar structureel aanbod. Zorgend Landschap is een dagvoorziening voor mensen met dementie op betrekkelijk jonge leeftijd. Deelnemers gaan twee dagen per week aan de slag in het landschap tussen Hengelo en Enschede.

Op 11 april hebben bestuurders van Carintreggeland en Landschap Overijssel de structurele samenwerking ‘beklonken’ door het planten van twee appelbomen op landgoed Hof Espelo.

Actiever

De deelnemers van Zorgend Landschap voeren op het natuurterrein van Hof Espelo, onder professionele zorg- en natuurbegeleiding en samen met vrijwilligers, groene werkzaamheden uit. En hoewel productie daarbij niet het hoofddoel is, wordt er toch daadwerkelijk het nodige gedaan, bijvoorbeeld het opschonen van heidegebied. Dat is goed voor de natuur en de cliënten van Carintreggeland worden actiever, alerter en blijer.

Wmo

Tot voor kort draaide het project deels op een bijdrage van Provincie Overijssel. Mede vanuit het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar geeft de Provincie een impuls aan projecten waar natuur en de beleving van mensen samen komen. Zorgend Landschap is nu financieel zelfstandig geworden doordat deelnemers een Wmo-indicatie van de gemeente kunnen ontvangen.