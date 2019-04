Cardioloog start als CMIO bij BeterDichtbij

Medisch specialist Peter Geerlings gaat aan de slag voor BeterDichtbij als Chief Medical Information Officer (CMIO). Geerlings is cardioloog bij SJG Weert en is ook CMIO in het Limburgse ziekenhuis. Dat is samen met de 27 andere regionale ziekenhuizen initiatiefnemer van BeterDichtbij. Geerlings gaat het BeterDichtbij-team op strategisch medisch niveau adviseren en blijft werken als specialist bij SJG Weert.

Dat meldt BeterDichtbij op 15 april. Geerlings is een van de artsen die zelf ook BeterDichtbij inzet voor laagdrempelig contact met zijn patiënten, en kijkt ernaar uit om zijn visie verder te delen. Peter Geerlings: “Nieuwe technologieën zijn er altijd al geweest in de zorgsector, maar met de huidige digitalisering verandert ook de relatie met patiënten en gaan data van buiten het ziekenhuis een steeds grotere rol spelen. Digitale diensten als BeterDichtbij helpen de zorgsector om de zorg makkelijker te maken, zelf bovenop de ontwikkelingen te zitten en voor onze patiënten om zorg dichterbij huis te kunnen aanbieden.”



BeterDichtbij is een initiatief vande Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Hst is sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, waardoor de dienst beschikbaar is voor alle zorgorganisaties in Nederland. Inmiddels zijn zestien ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken in Nederland aangesloten op BeterDichtbij.