Wijkverpleging ZorgAccent zet sociale robot in

ZorgAccent heeft twee zorgrobots aangeschaft om als proef in te zetten in de wijkverpleging. De eerste proef met zorgrobot Tessa schept hoge verwachtingen.

Dat meldt Zorgaccent op 15 april. Tessa is een sociale robot die structuur brengt in het dagelijks leven van mensen met dementie of een cognitieve beperking. Daarnaast kan de zorgrobot mensen helpen herinneren bepaalde activiteiten uit te voeren en geplande afspraken na te komen.

Ondersteunend

Een 87-jarige cliënte van team Harbrinkhoek-Mariaparochie heeft dementie en veel begeleiding nodig bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Door de inzet van Tessa is zij meer zelfstandig en dat heeft een positief effect op haar stemming. De cliënte kan nog veel zelfstandig, maar ze moet wel gestimuleerd worden. Daarom wordt Tessa ingezet in een ondersteunende rol. 's Avonds geeft de robot aan dat het tijd is om naar bed te gaan. Als de thuiszorg dan langskomt is mevrouw meestal al omgekleed. Inmiddels instrueert Tessa mevrouw om uit en naar bed te gaan, zichzelf te wassen en om ‘s middag een broodje te smeren.

Cognitief

Om robot en cliënt aan elkaar te laten wennen vertelt zorgrobot Tessa de eerste dagen leuke en vriendelijke berichtjes. Sinds de komst van Tessa lacht mevrouw meer en ze lijkt cognitief wat sterker te zijn. De familie kan ook zelf teksten inspreken voor hun moeder. De sociale robot Tessa blijft bij de cliënt zolang dit het gewenste resultaat oplevert.