Digitaal consult houdt Groningse patiënt uit poli

Na een succesvolle pilot gaat het project digitale consultatie van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) officieel van start, samen met het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis. Bij digitale consultatie kan de huisarts digitaal vragen over een patiënt stellen aan een medisch specialist. De patiënt hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen en zijn of haar eigen risico aan te spreken.

Deze nieuwe overlegmogelijkheid gebeurt via een speciaal ontwikkelde veilige digitale omgeving, zo schrijft het Martini Ziekenhuis. De pilot is in mei 2018 gestart, eerst bij zes, later bij negen poli’s.

Uitbreiden

Na de pilot voeren de GHC, Menzis en het Martini Ziekenhuis deze manier van werken nu officieel in op elf poli’s. Het gaat om de poliklinieken Maag- Darm- en Leverziekten, Cardiologie, Revalidatiegeneeskunde, Sportgeneeskunde, Neurologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Gynaecologie, Geriatrie en Kindergeneeskunde, maar dat worden er meer. De bedoeling is ook om het binnenkort uit te breiden naar het Ommelander ziekenhuis en Treant.

Verwijzing

In de pilot zijn tussen 1 mei 2018 en eind februari 2019 meer dan 250 consultatievragen gesteld vanuit 66 huisartsenpraktijken. De verwachting is dat daarmee een substantieel aantal verwijzingen is voorkomen. Uit een analyse van de digitale consultaties blijkt dat voor 85 procent geen verwijzing voor hetzelfde specialisme plaatsvond binnen een maand. Met het digitale antwoord van de specialist bleek de huisarts in staat de zorg te verlenen.