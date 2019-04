Pro Senectute haalt interimmer na stil vertrek bestuurder

Willem de Gooyer is 11 maart gestart als interim lid raad van bestuur Pro Senectute. Hij volgt in deze rol Nyncke Bouma op, die zonder dat daar ruchtbaarheid aan is gegeven is opgestapt.

Anders dan dat de raad van toezicht met Bouma overeengekomen is dat ze vertrekt, doet Pro Senecture geen mededelingen over de bestuurswisseling. Bouma was nog geen jaar lid van de raad van bestuur.

Met de benoeming van De Gooyer is de tweehoofdige raad van bestuur van Pro Senectute weer compleet. Hij zich samen met bestuursvoorzitter Rein Souwerbren richten op het toekomstbestendig maken van Pro Senectute. Daarbij zal hij bijzondere aandacht geven aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg. De Gooyer heeft ruime ervaring als (interim) bestuurder en toezichthouder in de zorg, met name in de VVT, gehandicaptenzorg en ggz.

Stichting Pro Senectute is een landelijk opererende zorgaanbieder met tien locaties. Naar eigen zeggen biedt Pro Senecture “op persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn”.