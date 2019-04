Florence-directeur stapt over naar Humanitas

De raad van toezicht van Stichting Humanitas heeft Ellis Kastelein per 1 juni 2019 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Zij volgt Raymond van Zoolingen op, die de functie vanaf november 2018 ad interim vervulde.

Kastelein gaat samen met bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk Humanitas leiden. Kastelein heeft brede ervaring met bedrijfsvoering, organisatieveranderingen en financiën binnen de gezondheidszorg. Na haar studie bedrijfseconomie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit startte zij haar loopbaan als accountant binnen de gezondheidszorggroep van PricewaterhouseCoopers (PwC). Daarna werkte zij eerst als bedrijfsleider en later als manager gezonde bedrijfsvoering in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Sinds september 2017 was zij directeur financiën bij ouderenzorgorganisatie Florence in de regio Den Haag.

De raad van toezicht denkt in Kastelein “een koersvaste, mensgerichte bestuurder” gevonden te hebben. Van Herk toont zich blij met de brede ervaring die Kastelein meebrengt op het vlak van financiën en bedrijfsvoering.