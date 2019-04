Dekker gaat vooral luisteren in Den Dolder

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil bij zijn bezoek aan Den Dolder donderdagavond vooral luisteren naar de mensen die rondom de kliniek wonen waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef.

"Ik snap dat het vertrouwen is geschaad en erg laag is. Ik wil alles op alles zetten om dat vertrouwen terug te winnen", aldus Dekker. De omwonenden zijn niet alleen erg geschrokken van de moord op Anne Faber, denkt de bewindsman, maar ook van de vernietigende rapporten die enkele weken geleden verschenen. Daaruit bleek dat bij de overplaatsing van P. vanuit de gevangenis naar de kliniek, zijn behandeling en de toekenning van verlof fout op fout is gestapeld.



"Het hoort erbij dat je daarheen gaat om te horen wat daar leeft. En ik wil uitleggen wat ik ga doen om te zorgen dat dit niet weer gebeurt.'' Sluiting van de kliniek is wat Dekker betreft niet aan de orde. Volgens hem is het er nu "goed op orde''. (ANP)