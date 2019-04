NIP benoemt Gert-Jan Prosman tot lid algemeen bestuur

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kondigt Gert-Jan Prosman aan als lid van het Algemeen Bestuur. Prosman volgt hiermee Hans Koot op die per 1 januari 2019 uit het bestuur trad.

Prosman is universitair hoofddocent bij de Universiteit Twente en combineert dit met zijn functie als GZ-psycholoog bij het Centrum voor Revalidatie Roessingh in Enschede. Tevens is hij binnen de RINO Groep hoofddocent Educatie en Innovatie van de GZ-opleiding en docent van de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Vanaf 2012 is Prosman vicevoorzitter van de registratiecommissie van de registratie Eerstelijnspsycholoog NIP. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk als GZ-psycholoog en Supervisor Cognitief Gedragstherapeut.

Portefeuilleverdeling

Het algemeen bestuur stemt de nadere portefeuilleverdeling nog met elkaar af. Meer informatie hierover volgt op een later moment, meldt NIP.