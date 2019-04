Veiling poli's Slotervaart brengt twee ton op

De online veiling van de inboedel van de poliklinieken van MC Slotervaart heeft meer dan twee ton opgebracht. Er werden in totaal 8489 biedingen gedaan door 373 bieders uit verschillende landen.

Dat melden de curatoren en veilingmeester Teun van Leeuwen van Troostwijk Veilingen op 18 april. In totaal is er 221.529 euro opgehaald. Over de hele wereld is de veiling van de ziekenhuisinventaris bekend. Zo kwamen er biedingen binnen uit Kameroen, Suriname, China en Zwitserland.



“De interesse in de inventaris van het ziekenhuis blijft onverminderd groot”, zegt curator Marlous de Groot. “Inmiddels is de veiling met inventaris van de verpleegafdelingen gestart. Volgende week sluit de lopende veiling van de intensive care en de dagverpleging.” De veilingen verlopen volgens planning van de curatoren Marlous de Groot en Marc van Zanten. Zij verwachten medio juni de inventaris van het ziekenhuis te hebben verkocht. De veiling van de operatiekamers bracht vier ton op.