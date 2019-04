Nieuwe directeur Zorg bij Dimence Groep

Marie-josé van Mook is de nieuwe directeur Zorg bij de stichtingen WijZ, De Kern, Jeugd ggz en Impluz van de Dimence Groep. Zij start op 15 juli in haar nieuwe functie.

Dat meldt de Dimence Groep op 17 april. Naast deze functie blijft zij verbonden aan de Rino Utrecht als hoofddocent van de psychotherapie opleiding K&J.

Opleider

Marie-josé van Mook (1965) was Hoofd Behandeling bij SGGZ in Apeldoorn en is sinds 2009 hoofddocent integratieve psychotherapie bij de opleiding Kind en Jeugd bij Rino Utrecht. De afgelopen jaren gaf zij psychodynamische psychotherapie-onderwijs aan kinderpsychiaters in opleiding. Van 1993 tot 2009 werkte zij in verschillende functies bij Karakter, een organisatie op het gebied van Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierna werkte ze tot 2017 als Regiomanager bij Virenze, een ggz-instelling voor infants, kinderen, jeugdigen en volwassenen. Bij beide instellingen vervulde ze ook de functie van P-Opleider.



De Dimence Groep bestaat uit zeven stichtingen met de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid en welzijn van de mensen in haar werkgebied in Oost-Nederland te verbeteren.