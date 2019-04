Familie bewoners Dunya proberen sluiting te voorkomen

De families van bewoners van interculturele zorginstelling Dunya, met vestigingen in Elst en Arnhem, komen in opstand tegen een dreigende sluiting. Sinds de instelling een jaar een EVR-registratie heeft, keert zorgverzekeraar Menzis geen pgb’s meer uit. Daardoor kunnen 26 hulpbehoevende ouderen, waaronder twee terminale cliënten, op straat komen te staan.

Dat schrijft dagblad de Gelderlander op 23 april. Op 11 juni dient er een kort geding bij de rechtbank in Arnhem. Maar het geldgebrek is nijpender. Dus demonstreren de families bij Menzis en organiseren ze zelf een doneeractie. Menzis wil helpen om nieuwe plekken voor de bewoners te vinden.

Fraude

Directeur Dilan Kocer van Dunya wordt al enkele jaren beschuldigd van fraude met declaraties. Hierover loopt een juridische procedure. Menzis weigert alle pgb-aanvragen van Dunya, omdat de instelling sinds april 2018 in het Extern Verwijzingen Register staat, waar vermoeden van fraude of financieel wanbeleid wordt aangemeld. Ook de IGJ heeft een onderzoek naar Dunya lopen, maar kan daar inhoudelijk niks over naar buiten brengen. Op 24 spreekt Kocer met de IGJ over de acute financiële problemen en de gevolgen voor de kwaliteit van zorg. Dunya wil vooralsnog geen faillissement aanvragen.