Rode Kruis: kans op onderkoeling op Koningsdag

Oranje-feestvierders doen er vanwege de nattigheid goed aan een extra paar sokken en een droog shirt mee te nemen en goede schoenen aan te trekken. Met dat advies komt het Nederlandse Rode Kruis. "Eenmaal een nat pak gehaald, is er een grotere kans op onderkoeling, zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dat een risico."

De organisatie vraagt ook te zorgen voor warme kleren voor kinderen die op de vrijmarkten op kleedjes op de koude en natte grond zitten.



Het advies geldt niet alleen voor Koningsdag maar ook voor koningsnacht. Medewerkers zijn vrijdagavond en zaterdag overal in het land aanwezig om indien nodig EHBO te verlenen tijdens de feesten rond Koningsdag.



Na een aantal zonnige en warme dagen kan 13 graden fris aanvoelen, zeker als je nat regent, waarschuwt het Rode Kruis. (ANP)