PvdA wil meldplicht voor farmabetalingen aan zorg

Farmaceuten moeten verplicht worden alle betalingen aan zorgverleners en zorginstellingen te melden. De verplichting moet ook gelden voor producenten van hulpmiddelen. Dit wil de PvdA wettelijk vastleggen. PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen publiceert haar wetsvoorstel dinsdag, zo schrijft De Volkskrant.

Het gaat om een aanscherping van het Transparantieregister, dat sinds 2012 bestaat. Hier melden de geneesmiddelen- en hulpmiddelenindustrie vrijwillig betalingen en giften van 500 euro en meer aan zorgverleners en -instellingen. De werking van het register wordt dit jaar geëvalueerd.



Vooruitlopend daarop stelt Ploumen nu al een meldplicht voor voor betalingen, vergoedingen, geschenken en giften van 50 euro en hoger. Die meldplicht moet ook gaan gelden als de groothandel of hulpmiddelenleverancier als tussenpersoon fungeert. Als geld of geschenken worden gedoneerd aan een 'derde', zoals de secretaresse of een bibliotheek, dan moet dit gemeld worden. Hetzelfde geldt voor betalingen aan een stichting die het geld vervolgens verdeelt onder medici. (ANP)