Jan Verbaal verruilt Surplus voor HAP West-Brabant

Jan Verbaal gaat per 1 juli aan de slag als directeur/bestuurder bij stichting Huisartsenposten West-Brabant. Verbaal was de afgelopen vijf jaar bestuurder bij Stichting Elisabeth en fusieorganisatie Surplus waar de stichting in is opgegaan.

"Terugkijkend kan ik concluderen dat er veel werk is verzet tijdens en na de fusie. Elisabeth is goed geland in de nieuwe organisatie en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden in de rol als directeur / bestuurder bij stichting Huisartsenposten West-Brabant", aldus Verbaal.



Henk van de Werfhorst, voorzitter raad van toezicht van Surplus: "We waarderen het werk dat Jan Verbaal heeft verricht en bedanken hem voor zijn bijdragen aan stichting Elisabeth en aan de totstandkoming en ontwikkeling van de nieuwe Surplus organisatie. In het bijzonder noemen we zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de transmurale zorg en de geriatrische revalidatiezorg in de regio."



Surplus is een regionale organisatie die zich bezighoudt met welzijn, zorg en wonen.