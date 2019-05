'Meeste pgo-leveranciers over twee jaar verdwenen'

De Nederlandse markt voor pgo's zal de komende twee jaar flink door elkaar worden geschud. Dat voorziet directeur Mohammad Al-Ubaydli van het van oorsprong Britse Patients Know Best (PKB). "De meeste bedrijven die nu actief zijn zullen er over twee jaar niet meer zijn", aldus Al-Ubaydli.

Momenteel zijn er in Nederland zo’n dertig tot veertig bedrijven actief met de ontwikkeling van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Vierentwintig daarvan kregen vorig jaar een subsidie van het ministerie van VWS. In totaal heeft minister Bruins 4 miljoen euro uitgetrokken voor deze 'impulsfinanciering'.

Al-Ubaydli juicht subsidie toe, maar volgens de Engelse pgo-pionier gaat de verstrekker voorbij aan een fundamentele realiteit. Die hangt samen met de invoering van de scherpe Europese regels voor de digitale databescherming. "De AVG vraagt veel van pgo-ontwikkelaars. Je hebt grote investeringen en geld nodig om alles goed te doen. Veel van de bedrijven in het pgo-domein hebben een IT-achtergrond, maar techniek is maar een fractie van wat je nodig hebt bij de omgang met medische data. Als je de fout in gaat is dat niet alleen slecht voor de reputatie van het betreffende bedrijf, maar het kan ook tot hoge boetes leiden voor de opdrachtgever. Zorginstellingen zullen in de praktijk niet bereid zijn dit risico te nemen en de voorkeur geven aan grote pgo-aanbieders die zichzelf al bewezen hebben."

Zakelijk belang

Al-Ubaydli heeft samen met IT-dienstverlener CarePoint nadrukkelijk plannen voor de Nederlandse pgo-markt. Maar behalve een evident zakelijk belang, heeft hij met PKB ook een voor veel pgo’s ongeëvenaard track record. Over verschillende regio’s in Groot-Brittannië verspreid, heeft PKB inmiddels 7 miljoen aansluitingen. Sinds eind vorig jaar komen er iedere dag 100 nieuwe geregistreerde gebruikers bij. Daarnaast is PKB inmiddels met 55 werknemers actief in twaalf landen met een pgo dat in 19 talen gebruikt kan worden. In Nederland werkt PKB samen met Radboudumc aan het platform voor patiënten met chronische myeloïde leukemie CMyLife.nl.

PKB wordt naar eigen zeggen gefinancierd op basis van feitelijk gebruik. "Afnemers betalen geen vaste prijs, maar ze betalen ons alleen als de patiënt gegevens daadwerkelijk via het pgo heeft geraadpleegd. We hebben er vanaf het begin vertrouwen in gehad dat patiënten hier behoefte aan hebben. Aanbieders en artsen dachten dat de patiënt er niet klaar voor was, dus ons antwoord was: je hoeft ons niet te geloven, betaal maar als het gebeurt."

Transparanter

De cijfers lijken Al-Ubaydli gelijk te geven. Van de aangesloten gebruikers raadpleegt 70 procent na een consult of onderzoek binnen twee dagen zijn of haar pgo, de helft hiervan doet dit binnen twee uur. "Op deze manier wordt de relatie tussen patiënt en professional veel transparanter", gelooft Al-Ubaydli. "Dankzij toegang tot informatie kan de patiënt beter voor zichzelf zorgen. Dat is de enige manier om steeds duurdere en complexere zorg overeind te houden, We kunnen geen 21e eeuwse zorg leveren met 20e eeuwse instrumenten en uitgangspunten. Wat nog niet alle professionals beseffen is dat zorg een informatiegedreven sector is geworden. Naarmate we digitaliseren zal die disruptie steeds sneller gaan."