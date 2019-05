GGNet benoemt nieuwe bestuurder

Jochanan Huijser is op 1 mei aangetreden zorginhoudelijke bestuurder bij GGNet. Jochanan werkt sinds 2016 als psychiater op de High Intensive Care in Doetinchem van GGNet. Daarnaast is hij beleidspsychiater voor de acute zorg.

Hiervoor was Huijser gedurende acht jaar directeur behandelzaken bij Arkin in Amsterdam. Van 1997 tot 2008 was hij als psychiater verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam binnen het programma Stemmingsstoornissen.

Huijser volgt Kees Lemke op die per 1 maart met pensioen ging.