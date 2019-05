Elkerliek Ziekenhuis start met ERAS 2.0

Het Elkerliek ziekenhuis is op 1 mei gestart met het programma ERAS 2.0. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery. Het programma moet patiënten met darmkanker voorafgaand aan de operatie in een betere conditie krijgen en na afloop deze conditie op peil houden. Zo moeten patiënten na de operatie beter herstellen.

Zowel voorafgaand als na de operatie gaat het ziekenhuis erop toezien dat de patiënt het niet te warm heeft. Dat moet de kans op infecties te verkleinen. Pijnbestrijding wordt aangepast zodat de patiënt mobiel kan blijven. Tot slot wordt er op toegezien dat de patiënt voldoende vocht binnen krijgt. Na de operatie komt er meer aandacht voor beweging, voeding en mentale beweging.

"We brengen verschillende specialismen en factoren samen die een positieve invloed hebben op het herstel van de patiënt”, zo licht Johannes Wegdam, chirurg in het Elkerliek toe. “Zo verbeteren we preoperatief de lichamelijke en mentale conditie van de patiënt. De patiënt verbetert zijn lichamelijke conditie door actief te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut, stopt indien nodig met roken met behulp van de stoppen met roken poli, werkt samen met een diëtist aan een optimale voedingstoestand en krijgt mentale ondersteuning van de geestelijke verzorging."

ERAS 2.0 is onderdeel van een strategische vernieuwing van het Elkerliek. Verder wil het ziekenhuis leefstijlinterventies inzetten om zorg te voorkomen, in de regio samenwerken om de juiste zorg op de juiste plaats te verlenen en e-health meer zorg thuis mogelijk maken.