Hulpmiddelenleverancier VitalAire wil branchegenoot overnemen

Hulpmiddelenleverancier VitalAire en branchegenoot Medidis hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) eind april toestemming gevraagd voor een overname.

VitalAire is een onderdeel van de Air Liquide Groep-groep. Air Liquide is voornamelijk actief in de productie en levering van industriële en medicinale gassen, waaronder zuurstof. VitalAire is leverancier van medische hulpmiddelen, medicinale zuurstof en verpleegkundige diensten op het gebied van de ademhaling, vooral in de thuiszorg.

Medidis is een leverancier van medische hulpmiddelen, medicinale zuurstof en verpleegkundige diensten op het gebied van de ademhaling, zowel aan patiënten in de thuiszorg als aan zorginstellingen, aldus de ACM.