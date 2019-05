Olvg mag onderdelen MC Slotervaart definitief overnemen

Ziekenhuisorganisatie Olvg krijgt toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om onderdelen van het failliete MC Slotervaart over te nemen. De overname leidt weliswaar tot een sterkere positie van het Olvg, maar ook zonder de overname zouden de patiënten van MC Slotervaart naar de Olvg-locatie in Amsterdam West zijn gegaan, concludeert de marktwaakhond na onderzoek.

Na het faillissement van het MC Slotervaart afgelopen najaar ging een groot aantal onderdelen al naar het nabijgelegen Olvg West, waaronder de specialismen maag-darm-leverziekten, geriatrie en longziekten. In verband met de noodsituatie gaf de ACM daar onder voorbehoud al toestemming voor. Zo bleef de continuïteit van zorg in de regio op de korte termijn gewaarborgd.

"Dit was een bijzondere situatie. Door het faillissement van het ziekenhuis moest er met spoed een oplossing komen voor de patiënten", stelt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, naar aanleiding van het besluit. "Veel partijen hebben samengewerkt om dit te realiseren. De zorgverlening moest doorgaan. Dat staat voor ons ook in zo’n situatie voorop. Tegelijkertijd is het de taak van de ACM om grondig te toetsen wat de gevolgen voor patiënten zijn op de lange termijn."

De ACM deed onderzoek naar het keuzegedrag van patiënten en maakte analyses van de reistijden in de regio. Daaruit concludeert de marktmeester dat patiënten zich sowieso voor de overgenomen onderdelen bij het Olvg zouden hebben gemeld met hun zorgvraag.