Huize den Oostenborgh onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft Huize den Oostenborgh in Ootmarsum onder verscherpt toezicht gesteld. De locatie van Stichting Welstee Zorgvilla’s heeft de zorg voor de ouderen die er wonen niet op orde.

In Huize den Oostenborgh wordt zorg verleend aan maximaal 21 ouderen. De inspectie bezocht het huis in augustus 2018, zag daarbij tekortkomingen in de zorg en legde verbetermaatregelen op. Bij een vervolgbezoek op 12 maart zag de IGJ wel verbeteringen, maar nog niet voldoende.

Huize den Oostenborgh voldoet op meerdere gebieden niet aan de normen, waaronder vrijheidsbeperking, medicatie, de omgang met klachten en incidenten. “De inspectie merkt ook dat het managementteam niet nagaat of de verbetermaatrelen logisch en uitvoerbaar zijn. Het management toetst niet of de zorgverleners de afspraken nakomen. Daardoor heeft het management maar een beperkt zicht op de kwaliteit van de zorg”, zo is te lezen in het bericht van de IGJ.

De inspectie heeft het huis vanaf 25 april voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat betekent dat aangekondigde en aangekondigde bezoeken kunnen plaatsvinden. Als de organisatie aan het eind nog niet aan de eisen voldoet, kunnen verdere maatregelen volgen.