Onderzoek naar dialyse ouderen krijgt grote beurs

Hebben patiënten van zeventig jaar of ouder baat bij dialyse? Dit wordt de komende jaren onderzocht door onderzoekers van onder andere LUMC, UMC Utrecht en het Hagaziekenhuis. Het onderzoek krijgt een subsidie van 600.000 euro.

De subsidie is afkomstig uit het Leading the Change (LtC) programma. In Nederland zijn er steeds meer oudere patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook krijgen steeds meer oudere patiënten dialyse behandeling. Voor patiënten die starten met dialyse, verandert veel in het dagelijks leven. Ze kunnen bijvoorbeeld meer vermoeid zijn of zich minder goed concentreren. Dit risico lijkt groter voor oudere patiënten, maar dat geldt niet voor iedereen. De laatste jaren wordt steeds meer uitleg gegeven over behandeling zonder dialyse. Dit wordt ook wel conservatieve behandeling genoemd.

Kosten en tevredenheid

De onderzoekers bekijken in het onderzoek DIALOGICA (DIALysis or not: Outcomes in older kidney patients with GerIatriC Assessment) wat het effect is van de verschillende behandelingen op de oudere patiënt. Er wordt onderzocht of de kwaliteit van leven en klachten van de nierziekte verschilt voor patiënten met en zonder dialyse behandeling. Ook wordt bekeken waar dit verschil door wordt veroorzaakt en verzamelen de onderzoekers informatie over de zelfstandigheid, ziekenhuisopnames, levensverwachting, kosten en tevredenheid van de behandelkeuze. Doel is om met behulp van de resultaten de zorg beter af te stemmen op de situatie van de oudere nierpatiënt, en betere ondersteuning te bieden bij behandelkeuzes.

LUMC

Het onderzoek wordt geleid door dr. Marjolijn van Buren, prof. dr. Willem Jan Bos en dr. Simon Mooijaart van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Aan dit onderzoek doen waarschijnlijk 1500 patiënten mee in zo'n 25 ziekenhuizen. De deelnemers worden twee tot drie jaar gevolgd.