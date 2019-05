FocusCura benoemt nieuwe CFO

Maurice Knecht is per 1 mei de nieuwe CFO van FocusCura. Hij volgt Erik Kaufman op.

Knecht komt over van Deloitte en heeft ruime ervaring in de zorg als financieel directeur van Zorggroep Charim en Careyn, zo laat FocusCura weten. "Met de komst van Maurice zet FocusCura weer een volgende stap", zegt Raoul Zaal, CEO van FocusCura. "Zowel de kennis en ervaring als drijfveren van Maurice sluiten op een geweldige manier aan bij de missie en waarden van FocusCura. Maurice brengt een unieke combinatie van financiële ervaring, kennis van de zorg én expertise in het steeds relevantere domein van risk & compliance. Een betere match kan haast niet. En met alle innovaties bij FocusCura op het gebied van IoT en het groeiende belang van data is verdere borging van deze onderwerpen op directieniveau van grote waarde."



Knecht: "Ik vind het belangrijk dat, met het werk dat ik doe, ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die zorg nodig hebben. In mijn ervaring in de zorgsector heb ik gezien dat daar nog genoeg kansen voor zijn. FocusCura is een organisatie die daar al prachtig werk in heeft verricht en blijft innoveren. Aan de slag gaan bij FocusCura sluit daarom erg goed aan bij mijn ambitie."

FocusCura houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten en diensten voor zorg op afstand.