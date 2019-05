Onrust over keuzehulp zwangere vrouwen

VVD en GroenLinks zijn boos over een voorgenomen fusie tussen de Vereniging voor de Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en Siriz, een instantie die keuzehulp biedt aan ongewenst zwangere vrouwen.

Siriz is een van de drie organisaties die door het ministerie van Volksgezondheid zijn geselecteerd om in de toekomst vrouwen met een ongewenste zwangerschap voor te lichten over hun opties. Diverse partijen in de Kamer twijfelen of Siriz, dat voortkomt uit de VBOK, wel in staat is neutrale, objectieve informatie te bieden.

Onder andere VVD en GL drongen daarom juist aan op het ontvlechten van de twee organisaties. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil snel opheldering van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). ,,Ik heb letterlijk tegen de staatssecretaris gezegd dat ik dit najaar wil horen hoe het bestuurlijk uit elkaar wordt getrokken’’, zegt Tellegen over een recent debat met Blokhuis.

Het Nederlands Dagblad (ND) berichtte vrijdag over het plan van de twee organisaties om samen te gaan.

In gesprek met het ND zegt Ronald Zoutendijk, die zowel in het bestuur van het VBOK als dat van Siriz zit, dat de timing geen toeval is. ,,Dit speelt bij ons al veel langer en we willen deze keuze zorgvuldig maken. We hebben het voorstel daarom pas gepubliceerd nadat de beslissing was gevallen over de overheidsfinanciering van de keuzehulp in 2019 en 2020.’’

Lisa Westerveld (GroenLinks) spreekt op Twitter van een ,,dikke middelvinger richting Tweede Kamer''. Haar VVD-collega Tellegen vindt dat er een ,,spel wordt gespeeld. Kennelijk hebben noch Blokhuis noch VBOK of Siriz begrepen waar het de Tweede Kamer om ging. Niet bij elkaar maar juist uit elkaar!''

Het ministerie kon vrijdag niet direct inhoudelijk reageren. Een woordvoerder benadrukt wel dat er regels zijn opgesteld waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering, en dat de staatssecretaris ook Siriz aan die regels zal houden. (ANP)