LHV stelt misstanden over huisartsenplan aan de kaak

Vorige week berichtte de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over het plan dat samen met VWS is gemaakt voor de bestaande en verwachtte huisartsentekorten. Hierover ontstonden vervolgens discussies over wat wel en geen goede aanpak is. Daarnaast waren er misstanden over de daadwerkelijke plannen van de LHV. Om de onduidelijkheid weg te nemen, legt de LHV nogmaals uit wat de plannen precies inhouden.

Het plan van aanpak van de LHV en VWS is een vervolg op het Nivel-Prismant-rapport. Dit onderzoek bood inzichten in de omvang en verwachtingen voor het landelijke, en regionale, huisartsentekort. Tevens bevatte het rapport suggesties voor oplossingsrichtingen. De LHV en VWS zijn gestart met deze suggesties, om vervolgens te bepalen welke zij bruikbaar vinden en willen overnemen. Dat meldt de LHV op hun website.

Misverstand

De onduidelijkheden die afgelopen week zijn ontstaan, hebben te maken met het onderscheid tussen de voorstellen uit het Nivel-Prismant-rapport en de daadwerkelijke plannen van LHV en VWS. Het beeld is ontstaan dat LHV zou willen ingrijpen in de vrije markt, waarin waarneemtarieven tot stand komen. Ook zou LHV huisartsen willen dwingen zich in een bepaalde regio te gaan vestigen. Dit is niet het geval, laat de LHV weten.

Aantrekkelijkheid huisartsenvak

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek legt het daadwerkelijke plan nader uit: "Wij zoeken naar oplossingen die aan de kern van het probleem raken, wij willen oplossingen die voor alle huisartsen en voor de hele huisartsenzorg bevorderlijk zijn. De oplossingen waar wij voor kiezen, dienen het huisartsenvak aantrekkelijker te maken. Zodat huisartsen met plezier en voldoende tijd voor de patiënt het vak kunnen uitoefenen en zodat jonge mensen daar ook met overtuiging voor blijven kiezen. Daarom zetten we onder andere in op het opleiden van meer huisartsen, op het verlagen van de werkdruk en op het verlagen van de drempels tot het praktijkhouderschap voor huisartsen die een eigen praktijk ambiëren."