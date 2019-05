Tijdelijk Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld

Om kwaliteitsbudgetplannen te onderbouwen en te verantwoorden gaat het tijdelijke Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg van start. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

De komende jaren is er budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De besteding van dit zogenoemde kwaliteitsbudget moet goed worden onderbouwd en worden verantwoord. Hiervoor is nu het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld, aldus Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Voordelen

Het portaal dat ontwikkeld is door Vektis, in opdracht van ZN en Actiz, moet de administratieve lasten voor zowel de zorgaanbieder als de zorgkantoren verminderen. Ook kunnen gegevens makkelijker worden ingezien door beide partijen. Zorgkantoren kunnen daarnaast de voortgang van de inzet van het kwaliteitsbudget in de gaten houden en eventueel middelen herverdelen. Het portaal vervangt de exceltool die eerder werd gebruikt.

Periodiek rapporteren

Gegevens over de groei aan personeel en besteding van het kwaliteitsbudget wordt door zorgaanbieders periodiek ingevoerd in het nieuwe systeem. De zorgaanbieders die een kwaliteitsbudget toegekend hebben gekregen, hebben bericht ontvangen van Vektis. Meerjarenbegrotingen die eerder zijn ingediend worden automatisch ingevoerd in het portaal.