Duitsland wil mazelenprik verplichten

Als het aan de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn ligt, wordt een inenting tegen mazelen vanaf 1 maart volgend jaar verplicht voor kinderen op crèches en scholen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel waar het persbureau DPA de hand op heeft gelegd.

Om verspreiding van mazelen te voorkomen, moet minstens 95 procent van de kinderen zijn ingeënt. Die vaccinatiegraad wordt in Duitsland niet gehaald. In verschillende deelstaten kwam het de afgelopen jaren tot een uitbraak van de zeer besmettelijke virusziekte, die in het ergste geval dodelijk kan zijn. In Duitsland overlijdt gemiddeld één op de duizend mazelenpatiënten.



De inentingsplicht voor mazelen gaat niet alleen gelden voor kinderen, maar ook voor leraren en andere pedagogen en voor personeel in ziekenhuizen en artsenpraktijken. Wie zijn kind niet laat vaccineren, kan rekenen op een boete tot 2500 euro, zei Spahn tegen Bild am Sonntag. En crèches mogen kinderen die niet zijn ingeënt, gaan weigeren. Scholen kunnen dat niet, vanwege de leerplicht.



De Bondsdag, het Duitse parlement, stemt naar verwachting eind dit jaar over het voorstel van Spahn.



Ook in Nederland loopt de vaccinatiegraad terug. Een groeiende groep ouders denkt dat het BMR-vaccin (bof, mazelen, rodehond) niet veilig is. Ook hier gaat het kabinet bekijken of een vaccinatieplicht kan worden ingevoerd. (ANP)