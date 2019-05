Brielle bouwt energieneutrale ouderenappartementen

De Zuid-Hollandse gemeente Brielle gaat 44 appartementen bouwen voor ouderen, die geheel gasloos en energieneutraal zijn. Het nieuwe wooncomplex, genaamd Het Prinsenkwartier, wil ook eenzaamheid onder de bewoners tegengaan.

Samen met vastgoedbedrijf Altera, Gebroeders Blokland en de Catharina Stichting heeft de gemeente het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe wooncomplex.

De appartementen, bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar, krijgen allemaal eigen buitenruimte. Daarnaast krijgt Het Prinsenkwartier nog bijna 400 m2 algemene ruimte, met plek voor verschillende welzijnsfuncties en een intramuraal zorgcentrum met 28 psychogeriatrische woonunits. Centraal bij de bouw staat de onderlinge ontmoeting van de bewoners om eenzaamheid tegen te gaan. De bewoners moeten elkaar op een natuurlijke manier treffen, onder meer in een grand café en allerlei dagbestedingsprojecten.

Volgens Jaap van der Bijl, algemeen directeur van Altera, die als pensioenbelegger investeert in het project, speelt de bouw van het wooncomplex in op een toenemende behoefte in Brielle aan zorgvastgoed voor ‘mensen vanaf 55 jaar met een, soms nog latente, zorgbehoefte.’ Van der Bijl: “We zijn vooral erg trots op de manier waarop wij met deze investering invulling kunnen geven aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van energieneutraal en gasloos tot en met initiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.”

De energielasten voor de toekomstige bewoners zullen laag zijn. Dankzij luchtwarmtepompen is het project volledig gasloos. Daarnaast zorgen duizend zonnepanelen op het dak voor de opwekking van energie voor het gebouw.